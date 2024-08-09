نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "حالة سكر وتحرش".. الشرطة الفرنسية تلقي القبض على محمد السيد صاحب الميدالية البرونزية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فجرت الصحف الفرنسية صباح اليوم، مفاجأة صادمة للجماهير المصرية، بعد إعلان القبض على المصارع المصري محمد السيد، صاحب الميدالية البرونزية للبعثة المصرية في أولمبياد طوكيو 2020.

- محمد السيد متهم في قضية تحرش وسكر

ونشرت صحيفة " لوبريزيان" الفرنسية، أن ألقت قوات الشرطة القبض على مصارع مصري بتهمة الاعتداء الجنسي، حيث تم احتجازه لدى الشرطة منذ صباح الجمعة في مقر مركز شرطة الدائرة 13، بتهمة وضع يديه على أرداف امرأة في الشارع الليلة الماضية بينما كان في حالة سكر.



وتابعت الصحيفة الفرنسية، أن مسؤولو البعثة المصرية استيقظوا على نبأ احتجاز أحدهم وهو يعاني من آثار الكحول ومحتجز بتهمة الاعتداء الجنسي.

وأوضحت، أن هذا اللاعب هو محمد السيد (26 عاما) الحائز على الميدالية البرونزية عام 2021 في المصارعة اليونانية الرومانية (-67 كجم) والذي خرج من دور الـ16 لألعاب باريس يوم الأربعاء أمام حسرت جعفروف (أذربيجان).

واختتمت، الضحية قامت بتحرير شكوى ضد اللاعب، لتلقي رجال الشرطة القبض على الرياضي المهيب، وهو في حالة سكر تام على الطريق السريع العام، ويُزعم أنه وضع يده على أرداف امرأة في الشارع أثناء مغادرته مقهى OZ، حيث قضى جزءًا طويلًا من أمسيته، وفتح مكتب المدعي العام في باريس تحقيقا في الاعتداء الجنسي.