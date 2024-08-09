نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك يصطدم مع طلائع الجيش في مباراته القادمة في الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلاقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، نظيره طلائع الجيش، في مواجهته القادمة، ضمن منافسات الجولة الـ33 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويستعد الزمالك لمواجهة طلائع الجيش بعدما فاز أمس أمام نظيره زد بهدف دون رد في المباراة المؤجلة من الجولة 23.

ويدخل فريق طلائع الجيش مواجهته امام الزمالك، بعدما خاب آماله في حصد لقب بطولة كأس مصر بعدما خسر أمام نظيره سيراميكا كليوباترا، في اخر مواجهاته، حيث أنه فاز بمباراته الأخيرة على الداخلية بهدف دون رد في مباراة الدوري المصري الممتاز.

ويحتل فريق الزمالك المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 55 نقطة، كما يحتل طلائع الجيش المركز الحادي عشر برصيد 39 نقطة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وطلائع الجيش

وتنطلق أحداث مباراة الزمالك وطلائع الجيش يوم الأربعاء الموافق 14 أغسطس 2024، في تمام الساعة الخامسة والنصف مساء، على ستاد القاهرة، وتُذاع عبر قنوات أون تايم سبورتس، الناقل الحصري والوحيد لمباريات الدوري المصري الممتاز.