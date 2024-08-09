نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميا.. الزمالك يعلن تفاصيل رحيل موتيابا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أوضح أحمد سالم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، كواليس جديد في أسباب قرار إدارة القلعة البيضاء الأخير، بشأن رحيل رحيل الأوغندي جمال موتيابا، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقرر مسؤولي الفارس الأبيض رحيل موتيابا هذا الصيف نهائيا بعد طلب البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني لفريق الزمالك.

- أسباب رحيل موتيابا عن الزمالك

ومشى أحمد سالم عبر حسابه على فيس بوك:" أولا: الزمالك تعاقد مع موتياباعلي سبيل الإعارة وسدد 30 ألف دولار فقط لناديه مع إمكانية الشراء في نهاية الموسم مقابل 150 ألف دولار".

"ثانيا: تم استطلاع رأي المدير الفني جوزيه جوميز حول تفعيل عقد الشراء إلا أنه أكد أنه لن يعتمد على اللاعب، ويري في ناشئي النادي مواهب تستحق ارتداء قميص الزمالك".

"ثالثا": إجمالي ما تقاضاه موتيابا من خزينة النادي منذ توقيعه في يناير مليون و600 ألف جنيه بما يعادل 32 ألف دولار فقط، وتم توجيه الشكر له بعد أن تنازل عن جزء من مستحقاته والاتفاق علي جدولة ما تبقي وهو مبلغ 700 ألف جنيه علي قسطين في نهاية العام بما يعادل 14 ألف دولار".