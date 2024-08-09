نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. سموحة يكشف حقيقة رحيل نجمه إلى الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تواصل إدارة نادي الزمالك، العمل على تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، للعودة من جديد إلى المنافسة على الألقاب المحلية والقارية، بعد سنوات من الغياب.

ويكثف مسؤولي القلعة البيضاء، محاولاتهم في الفترة الحالية، لحل أزمة إيقاف قيد الفريق الأول لكرة القدم هذا الصيف، بعد الوصول إلى اتفاق مرضي مع النجم المغربي خالد بوطيب، لتسوية مستحقاته.

- فرج عامر يحسم مصير حسام حسن من الزمالك

وارتبط اسم حسام حسن، أحد نجوم نادي سموحة وضمن هدافي الدوري المصري هذا الموسم، بالانتقال إلى صفوف نادي الزمالك، في الميركاتو الصيفي الحالي.

وأكد فرج عامر، رئيس نادي سموحة في تصريحاته عبر شاشة قناة إم بي سي:" كل الأحاديث التي تنشر عن وجود مفاوضات رسمية جارية بين حسام حسن ونادي الزمالك، ليس لها أي أساس من الصحة".

وتابع:" لم يصلنا أي عروض من القلعة البيضاء لضم مهاجم سموحة".

وأختتم:" توجد استفسارات من بعض الأشخاص البعيدين عن إدارة الزمالك".