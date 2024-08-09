"عبد المنعم يقترب من فرنسا".. مدافع نيس يتمم اتفاقه مع أستون فيلا الإنجليزي

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أحمد جودة - القاهرة - يبدو أن اقترب محمد عبد المنعم، نجم خط دفاع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ومنتخب مصر، من الرحيل إلى صفوف نادي نيس الفرنسي هذا الصيف، بعد العرض الرسمي الذي وصل القلعة الحمراء في الفترة الأخيرة.

ورفض مسؤولي الأهلي العرض الأول الذي قدمه النادي الفرنسي، للحصول على خدمات محمد عبد المنعم، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بسبب ضعف المقابل المالي.

- مدافع نيس ينتقل إلى أستون فيلا

ونشر الصحفي الموثوق فابريزيو رومانو المختص في سوق الانتقالات، أن جان توديبو، مدافع نادي نيس أنهى اتفاقه للرحيل إلى البريميرليج هذا الصيف.

وتابع، مدافع نيس منح موافقته على الرحيل إلى وست هام هذا الصيف، رغم وجود نادي يوفنتوس الإيطالي، في مقدمة الأندية التي ترغب في ضم اللاعب.

وأختم، أن المدافع الفرنسي سيخضع للفحص الطبي في الساعات المقبلة فور وصوله إلى، تمهيدًا لانضمامه إلى فريق وست هام خلال الصيف الجاري

ويذكر أن بلغت قيمة انتقال جان توديبو إلى الفيولا، ما يقرب من 40 مليون جنيه إسترليني.