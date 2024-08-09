نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مكالمة جوارديولا لن تفيد.. ريال مدريد يغلق الباب أمام مانشستر سيتي لضم "الجوهرة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحاول إدارة نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، الحصول على خدمات أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعد تدعيم خط هجوم الميرنجي هذا الصيف بشكل قوي.

ونجحت إدارة العملاق المدريدي في تدعيم خط الهجوم بعد التعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي نجم فريق باريس سان جيرمان، والبرازيلي اندريك فيليبي لاعب لاس بالماس.

- رودريجو يصدم جوارديولا

وأكدت صحيفة "آس" الإسبانية، أن مسؤولي الفريق الإنجليزي بطل البريميرليج، لديه رغبة قوية في الحصول على خدمات البرازيلي رودريجو مهاجم ريال مدريد، لتعويض رحيل مهاجمه جوليان ألفاريز.

وأشارت، رودريجو يشعر بسعادة كبيرة داخل ريال مدريد ويحظى بثقة الجميع، لذلك لم توجد أي أزمات ليجدد عقده حتى صيف 2028.

وواصلت، رودريجو لم يفكر مطلقا في الرحيل عن الميرنجي والانتقال إلى صفوف مانشستر سيتي، حتى لو اتصل به المدرب بيب جوارديولا شخصيًا لمحاولة التأثير على قراره.