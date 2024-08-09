نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من الاتحاد إلى إنجلترا.. زميل بنزيما يقترب من التوقيع لـ "نيوكاسل" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستعد قلعة نادي اتحاد جدة السعودي، لمغادرة أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعد وصول عرضا من فريق نيوكاسل الإنجليزي، لضمه في الفترة الحالية.

وتسعى إدارة العميد، للتحرك هذا الصيف بشكل سريع وقوي لتدعيم صفوف الفريق بصفقات أوروبية جديدة، بعد الموسم الكارثي الذي قدمه الفريق في الموسم الماضي.

- لويس فيليبي يقترب من الماكبايس

وأكد فيليب سيلفا، الصحفي البرازيلي الموثوق، عن وجود تطورت جديد في مستقبل مدافع الاتحاد فيليبي لويس هذا الصيف بعد اهتمام نيوكاسل.

وكتب سليفا في تغريدة عبر حسابه الرسمي على شبكة التواصل الاجتماعى «إكس» أن نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، يرغب في التعاقد مع مدافع الاتحاد.

وواضلل الصحفي الموثوق في تغريدته، أن مدافع الاتحاد، المدافع البرازيلي يثير إعجاب الجميع داخل نيوكاسل الإنجليزي، ومن المتوقع التحرك لضم اللاعب.

ويذكر أن يرتبط فيليبي مع نادي الاتحاد بعقد يمتد حتر حتى 30 يونيو 2026، وتصل قيمة اللاعب في الموسم الحالي 13 مليون يورو.

