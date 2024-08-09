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أحمد جودة - القاهرة - تولى طارق العشري، رسميا مهام المدير الفنى لفريق النصر الليبي، وتعد هذه التجربة التدريبية الثالثة له في الدوري الليبي والأولى مع نادي النصر، حيث سبق له تدريب أهلي طرابلس وأهلي بني غازي.

طارق العشري مديرا فنيا للنصر الليبي

وثام نادي النصر الليبي، بالتعاقد معه رسميا لتولي مهام المدير الفني خلال الموسم المقبل.

ويستعد النصر، في نسخة الموسم الجديد للمشاركة في دوري أبطال افريقيا والدوري الليبي الممتاز، وذلك بعدما إنه ي موسمه السابق بالتتويج بلقب الدوري الليبي 2023-24 للمرة الثالثة في تاريخه.

وقد تولى طارق العشري صاحب ال59 عاما، التجربة الأخيرة له مع الفريق المصري الاتحاد السكندري في الموسم الحالي من الدوري المصري، وقاده في 31 مباراة، فاز في 12 مباراة وخسر 10 وتعادل في 9.