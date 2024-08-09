نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميا.. برشلونة يعلن التعاقد مع أولمو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن نادي برشلونة الإسباني مساء اليوم الجمعة والموافق التاسع من أغسطس الجاري تعاقده بشكل رسمي مع داني أولمو قادم من صفوف نادي لايبزيج الألماني.

ووصل أولمو إلى برشلونة بعد محاولات مكثفة من أجل تعزيز صفوف البارسا الفترة القادمة في ظل اقتناع المدرب هانز فليك، المدير الفني الجديد للبارسا بخدماته.

ونشر الحساب الرسمي لنادي برشلونة فيديو ترحيبي بالتعاقد مع أولمو الذي حصل على خدماته من صفوف نادي لايبزيج الألماني.

وتشير التقارير الصحفية، إلى أن برشلونة نجح في التوصل لاتفاق مع إدارة لايبزيج للتعاقد مع أولمو بمقابل يزيد عن 60 مليون يورو.

ويعد أولمو أحد خريجي أكاديمية لامسيا، وعاد للفريق بعد عشر أعوام من رحيله قادم من نادي لايبزيج، على أن يوقع على عقدا مدته 6 مواسم حتى صيف 2030 القادم.