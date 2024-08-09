نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. أول تعليق من داني أولمو بعد انتقاله إلى برشلونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق داني أولمو، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني على وصوله إلى الفريق الكتالوني من أجل اللعب معه خلال الفترة القادمة وذلك بعد إعلان التعاقد معه.

وأعلن نادي برشلونة في بيان رسمي مساء اليوم الجمعة والموافق التاسع من أغسطس التعاقد مع داني أولمو أحد لاعبي أكاديمية لامسيا قبل عشر سنوات، والقادم من نادي لايبزيج الألماني خلال الصيف الحالي.

وضم برشلونة أولمو من نادي لايبزيج بعد محاولات مكثفة من أجل التوصل إلى اتفاق رسمي مع إدارة النادي واقناع اللاعب بالعودة إلى الفريق الكتالوني لإحداث الفارق في تشكيلته الفترة القادمة.

تعليق أولمو بعد انتقاله إلى برشلونة

قال أولمو بعد التوقيع مع برشلونة عن سؤاله إن كان يشعر بالسعادة بعد الوصول إلى الفريق الإسباني: "نعم، ذلك يجعلني سعيد للغاية، وآمل أن أقدم ما هو مطلوب".

وشارك أولمو في تتويج منتخب إسبانيا ببطولة يورو 2024 والتي لعبت في ألمانيا، حيث سجل اللاعب خلالها ثلاث أهداف ونجح في خطف الأضواء نحوه من كل مكان.