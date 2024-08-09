نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في نسختها الثانية.. إقبال تاريخي على منافسات بطولة مصر الدولية للاسكواش في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

شهدت بطولة مصر الدولية للاسكواش التي تنظمها مصر تحت رعاية اتحاد الاسكواش برئاسة عاصم خليفة اقبالًا تاريخيا بمشاركة منتخبات العالم باكبر بعثات رسمية.

وتقام البطولة في مصر خلال هذه الفترة في احدي الملاعب بالقاهرة الجديدة وتستمر حتى يوم الاحد المقبل.



وتنظم مصر هذه البطولة للعام الثاني علي التوالي بعد النجاح الكبير الذي حققته البطولة في الموسم الماضي حيث حرصت اكثر من ١٢ منتخبنا على المشاركة في مسابقتي الناشئين والناشئات ووصلت عدد المنافسين لأكثر من ٤٠٠ لاعب ولاعبه.



ويستحوذ المنتخب الأمريكي علي النصف الأكبر في عدد البعثات الأجنبية ووصل إلى ما يقرب من ٣٣ لاعب ولاعبه وهو ما يؤكد على قوة المنافسات في هذه البطولة والتي اصبحت تحصل على اهتمام الاتحاد الدولي.



وكانت المنافسات قد انطلقت امس وسط أجواء حماسية كبيرة وتنظيم رائع بعد حرص اللجنة المنظمة للبطولة برئاسة حسام رجب على اعداد لا ئحة وشروط محكمة وتتواصل المباريات بنظام الدوريات المجمعة في كافه الأعمار السنية المختلفة.



ويذكر ان اللجنة قد قامت بتخصيص جولة سياحية نيلية على ضفاف النيل ومنطقة الأهرامات لاستغلال الحدث في الترويج للسياحة.



واكد عاصم خليفة رئيس الاتحاد ان سعيد من الاقبال على المشاركة في البطولة وقال ان مصر تبهر العالم بحسن استقبال الضيوف والتنظيم المثالي مؤكدا ان البطولة تشهد منافسات قوية وأثارة مشيدا باللجنة المنظمة برئاسة حسام رجب ومعه عماد الدفراوي عضوي مجلس الادارة علي دورهما البارز في حسن التنظيم للخروج بالبطولة علي اكمل وجه بما يليق بحجم ومكانه مصر.