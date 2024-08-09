لاعبة المريخ تتوج بالميدالية الفضية في بطولة بورسعيد للسباحة بالزعانف

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أحمد جودة - القاهرة - حققت هنا مصطفى، لاعبة نادي المريخ، إنجازًا كبيرًا بحصد الميدالية الفضية في سباق 100 متر مزدوجة ضمن منافسات اليوم الأول من بطولة منطقة بورسعيد الصيفية للسباحة بالزعانف.

هنا مصطفى تتوج بالميدالية الفضية في بطولة بورسعيد للسباحة بالزعانف

تمكنت هنا من تحقيق المركز الثاني في السباق بعد أداء مميز أثبت قدراتها العاليةإلى جانب المركز الثاني.

نجحت هنا مصطفى في تسجيل ثاني أفضل رقم على مستوى الفئة العمرية من 14 سنة إلى العموم، مما يعكس موهبتها الواعدة وتفوقها في رياضة السباحة بالزعانف.

تأتي هذه النتيجة لتؤكد استمرار نجاحات نادي المريخ في مختلف البطولات، وتعكس الجهود المبذولة في تدريب وتأهيل اللاعبين للوصول إلى أعلى المستويات.

تعتبر هذه الميدالية الفضية إضافة قيمة إلى سجل النادي وتاريخ اللاعبة الشابة.

يتطلع النادي إلى المزيد من الإنجازات خلال الأيام المقبلة من البطولة، مع آمال كبيرة بتحقيق مزيد من الميداليات والتفوق في مختلف الفئات.