نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الإصابة تحرم كريم أبو كحلة من استكمال منافسات رفع الأثقال بأولمبياد باريس 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعرض الرباع المصري كريم أبو كحلة لإصابة مفاجئة حرمته من استكمال منافسات رفع الأثقال في فئة وزن 89 كجم، وذلك في بداية مشاركته بالمنافسات.

إصابة كريم أبو كحلة أثناء خوضه منافسات رفع الأثقال

حدثت الإصابة أثناء محاولة كريم أبو كحلة رفع وزن 170 كجم، مما أجبره على اتخاذ قرار عدم استكمال المنافسة للحفاظ على حالته الصحية وتجنب تفاقم الإصابة.

وبسبب الإصابة التي تعرض لها في يده اليسرى اليوم الجمعة، اضطر «أبو كحلة» للانسحاب من منافسات رفع الأثقال في أولمبياد باريس 2024، مما أنهى آماله في تحقيق إنجاز في هذه الدورة الأولمبية.