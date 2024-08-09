الجندي: سعيد بتحطيم الرقم الأولمبي وتركيزي منصب على النهائي غدا

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أحمد جودة - القاهرة -

أعرب أحمد الجندي لاعب المنتخب الوطني للخماسي الحديث عن سعادته بتصدر منافسات نصف النهائي المجموعة الأولى وتأهله لنهائي الخماسي الحديث في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 المقامة خلال الفترة من 26 يوليو وحتى 11 أغسطس الجاري.



وتأهل “الجندي” للنهائي بعد تصدره منافسات الدور قبل النهائي وتحطيمه للرقم الأولمبي مسجلًا 1516 نقطة.

وقال الجندي في تصريحاته عقب المنافسات: بدأت المنافسات بعدة اخطاء في مسابقة الفروسية ولكني استطعت استكمال اليوم بشكل افضل وسأعمل على تفادي هذه الاخطاء غدا في النهائي.

وأوضح الجندي: تحقيق المركز الأول مكرر في مسابقة السلاح أمس أعطاني اريحية كبيرة في المنافسات.



وأضاف الجندي: اتدرب مع الجهاز الفني على تحطيم الرقم الأولمبي ولكن هدفي كان تحطيمه في النهائي ولكن الحمد لله استطعت تحطيمه اليوم في نصف النهائي وتركيزي الآن منصب على النهائي غدا.

واستطرد الجندي قائلا: اللعب وسط هذا المكان التاريخي والجمهور الكبير ممتع للغاية رغم صعوبة اللعب مع تواجد لاعب فرنسي يحظى بهذا التشجيع الجنوني.

وتقام بعد قليل منافسات نصف نهائي المجموعة الثانية في فردي الرجال بمشاركة مهند شعبان والذي يهدف بدوره إلى التأهل إلى النهائي.