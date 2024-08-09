نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. مهند شعبان يتأهل لنهائي الخماسي الحديث بأولمبياد باريس 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تمكن مهند شعبان، البطل المصري في رياضة الخماسي الحديث، من التأهل إلى نهائي أولمبياد باريس 2024، لينضم بذلك إلى زميله أحمد الجندي في المنافسات النهائية.

مهند شعبان يتأهل لنهائي الخماسي الحديث

وأظهر مهند شعبان أداءً متميزًا، حيث نجح في الحفاظ على مركزه السابع خلال المنافسات، مما أهله بشكل رسمي للنهائي.

وقد تأهل مهند شعبان إلى نهائي الخماسي الحديث بعد أن احتل المركز التاسع في التصفية الثانية لنصف النهائي، محققًا رصيدًا قدره 1497 نقطة.

ومن المقرر أن يشارك كل من أحمد الجندي ومهند شعبان في نهائي الخماسي الحديث يوم غدٍ السبت.