نهائي أولمبياد باريس 2024.. فرنسا تسجل الهدف الثاني في شباك إسبانيا

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أحمد جودة - القاهرة -

سجل اللاعب ماجنيس أكليوش نجم منتخب فرنسا الأولمبي لكرة القدم، الهدف الثاني في شباك المنتخب الإسباني، خلال المباراة التي تقام بينهما في نهائي أولمبياد باريس 2024.

وانطلقت أحداث مباراة منتخب إسبانيا ضد فرنسا، في تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والثامنة مساءًا بتوقيت أبو ظبي.

منتخب فرنسا يسجل الهدف الثاني أمام إسبانيا

ونجح اللاعب أكليوش في تسجيل الهدف الثاني في شباك إسبانيا عند الدقيقة 79 من عمر الشوط الثاني.

وكان قد سجل اللاعب إنزو ميلوت نجم منتخب فرنسا، هدف التقدم في شباك حارس المنتخب الإسباني، في الدقيقة 11.

ثم أدرك اللاعب فيرمين لوبيز مهاجم منتخب إسبانيا، هدف التعادل في شباك فرنسا في الدقيقة 18 بأسيست من زميله باينا.

وأضاف لوبيز الهدف الثاني لصالح منتخب إسبانيا، عند الدقيقة 25 من الشوط الأول.

وأحرز بعد ذلك، الهدف الثالث اللاعب أليكس باينا مهاجم منتخب إسبانيا، في الدقيقة 28 من تسديدة لا تصد ولا ترد.