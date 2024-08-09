فيرمين لوبيز يحقق رقم قياسي في أولمبياد باريس عقب ثنائية فرنسا

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أحمد جودة - القاهرة -

نجح فيرمين لوبيز مهاجم منتخب إسبانيا الأولمبي لكرة القدم، في تحقيق رقم قياسي جديد في أولمبياد باريس 2024، بعدما سجل هدفين في شباك المنتخب الفرنسي بالمباراة النهائية.

وتقام في الوقت الحالي مباراة منتخب إسبانيا ضد فرنسا، في نهائي أولمبياد باريس 2024، حيث يتقدم الإسبان بنتيجة 3-2 حتى الآن.

وسجل فيرمين لوبيز الهدف الأول والثاني لمنتخب إسبانيا في شباك المنتخب الفرنسي، ليسجل رقم قياسي في تاريخ أولمبياد باريس.

فيرمين لوبيز يحقق رقم قياسي في أولمبياد باريس

وخاض فيرمين لوبيز مع منتخب إسبانيا، في أولمبياد باريس 2024 6 مباريات، سجل خلالهم 6 أهداف، وساهم في 2 أسيست.

والجدير بالذكر أن منتخب إسبانيا نجح في الوصول إلى نهائي بطولة أولمبياد باريس، بعدما حقق الفوز على نظيره المغرب، بينما تأهل المنتخب الفرنسي عقب الفوز على مصر بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.