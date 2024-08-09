نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الصليبي يضرب نجم ريال مدريد قبل السوبر الأوروبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تلقى الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، صدمة قوية بإصابة أحد لاعبي الفريق الملكي بقطع في الرباط الصليبي وذلك قبل أيام من انطلاق الموسم الجديد 2024/25.

إصابة خوان مارتينيز بالرباط الصليبي

وحسب الصحفي ماريو كورتيجانا التابع لشبكة “ذا أتلتيك”، فإن خوان مارتينيز مدافع ريال مدريد الواعد، قد تعرض لتمزق في الرباط الصليبي للركبة اليسرى خلال جلسة التدريب اليوم.

وأشار كورتيجانا إلى إن خوان مارتينيز سوف يخضع لعملية جراحية على موضع إصابته في الأيام المقبلة.

وتعد إصابة خوان مارتينيز، بمثابة ضربة قوية للمدرب أنشيلوتي الذي كان ينوي استدعاء اللاعب صاحب الـ16 عامًا، لقائمة الفريق التي سيخوض بها مباراة نهائي كأس السوبر الأوروبي.