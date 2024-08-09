نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. منتخب إسبانيا يتوج بـ "ذهبية" أولمبياد باريس بفوز درامي على فرنسا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح منتخب إسبانيا الأوليمبي في التتويج بالميدالية الذهبية في بطولة كرة القدم رجال في أولمبياد باريس بالفوز على نظيره الفرنسي في المباراة النهائية في الوقت الأصلي والشوطين الإضافين بخمسة أهداف مقابل ثلاثة أهداف.

نتيجة مباراة إسبانيا وفرنسا في نهائي أولمبياد باريس

بدأت المباراة متكافئة بين المنتخبين حتى نجح منتخب فرنسا في تسجيل أول أهداف اللقاء في الدقيقة 11 عن طريق إنزو ميلوت الذي أطلق تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء لتسكن الكرة شباك المنتخب الإسباني.

نجح المنتخب الإسباني في تعديل النتيجة في الدقيقة 18 عندما أطلق فيرمين لوبيز تسديدة قوية بيمناه في منتصف مرمى المنتخب الإسباني ليعلن أول أهداف الماتادور الإسباني.

في الدقيقة 25، فجر فيرمين لوبيز نجم المنتخب الإسباني ونجح في تسجيل الهدف الثاني له في اللقاء عندما سدد تسديدة سريعة بيسراه استقرت في شباك منتخب فرنسا وتعلن ثاني أهداف الإسبان.

واصل المنتخب الإسباني الضغط على نظيره الفرنسي حتى تمكن من تسجيل الهدف الثالث في اللقاء في الدقيقة 28 عن طريق أليخاندرو بينيا من ركلة حرة مباشرة سددها بقدمه اليمنى.

حاول لاعبو المنتخب الفرنسي تسجيل الهدف الثاني قبل نهاية الشوط الأول ولكنهم لم ينجحوا في ذلك لينتهي الشوط بفوز المنتخب الإسباني بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وفي الشوط الثاني، كاد المنتخب الفرنسي يسجل ثاني أهدافه في المباراة عن طريق كاستيلو لوكيبا في الدقيقة 53 عندما أطلق تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء ولكن تصدى لها الدفاع الإسباني.

واصلت الديوك الفرنسية محاولاتها حتى نجحت في تسجيل الهدف الثاني لها في اللقاء في الدقيقة 79 عن طريق البديل ماجنس أكيلوشي الذي سدد تسديدة قوية من منتصف منطقة الجزاء لتسكن الكرة شباك المنتخب الإسباني.

نجح المنتخب الفرنسي في الدقيقة 93 في الحصول على ركلة جزاء نجح فيليب ماتيتا في التصدي لها لينتهي الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي بين المنتخبين.

في الشوط الإضافي الأول، خطف المنتخب الإسباني رابع أهدافه في اللقاء في الدقيقة 100 عن طريق سيرجيو كاميلو الذي أطلق تسديدة صاروخية بيمناه استقرت في شباك مرمى المنتخب الفرنسي.

في الدقيقة 121، أطلق الماتادور الإسباني رصاصة الرحمة عندما سجل خامس أهدافه في اللقاء عن طريق سيرجيو كاميلو الذي أطلق تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء لتسكن شباك المنتخب الفرنسي.