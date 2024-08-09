نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إسبانيا عقدة فرنسا الأبدية في 2024.. إحصائية مميزة عقب التتويج بالميدالية الذهبية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح منتخب إسبانيا الأولمبي لكرة القدم، في التتويج ببطولة أولمبياد باريس 2024 والحصول على الميدالية الذهبية، عقب الفوز على نظيره المنتخب الفرنسي.

نتيجة مباراة إسبانيا ضد فرنسا في نهائي أولمبياد باريس

وفاز منتخ إسبانيا على نظيره فرنسا بنتيجة 5-3 بعدما امتدت المباراة إلى أشواط إضافية.

إسبانيا تفرض سيطرتها على فرنسا عقب التتويج بأولمبياد باريس

وبهذه النتيجة، فإن منتخب إسبانيا فرض سيطرته على فرنسا هذا العام في كرة القدم، من خلال نتائجه المميزة.

حيث توج منتخب إسبانيا أمام فرنسا بلقب دوري الأمم الأوروبية للسيدات، بعدما حقق الفوز بنتيجة 2-0.

كما فازت إسبانيا على فرنسا (2-1) في نصف نهائي يورو 2024، وتوجت كذلك بلقب بطولة أوروبا تحت 19 عاما أمام فرنسا بنتيجة 2-0.

وأخيرا توج منتخب إسبانيا اليوم الجمع الموافق 9 أغسطس، ببطولة أولمبياد باريس لكرة القدم 2024 أمام فرنسا، عقب الفوز عليها بنتيجة 5-3.