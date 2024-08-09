نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الغرافة يسقط في فخ التعادل أمام الخور العائد لدوري نجوم قطر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حسم التعادل السلبي نتيجة لقاء الحور وضيفه أم صلال ضمن مباريات الجولة الأولى بدوري نجوم أوريدو "قطر" في المباراة التي أقيمت على استاد البيت المونديالي.

الغرافة يسقط في فخ التعادل أمام الخور

الخور بقيادة مديره الفني عبدالله مبارك بدأ اللقاء بتشكيلة أساسية على النحو التالي:

أحمد بشير "حارس مرمى" - خالد رضوان - عادل ارحيلي - عبدالله ساعي - أيمن حسين - يوهان بولي - أحمد رياض - عاطف زغباني - جاسر يحيى - روبين سيميدو - سفيان هاني.

بينما جلس على مقاعد بدلاء الخور كلا من:

علي كريم "حارس مرمى" - عبدالرحمن ناصر "حارس مرمى" - خالد مسعد - انس الفاضل - عبدالعزيز هزاع -أحمد المهندي - عبدالرحمن نصر - مالك محمد - عبدالله إسماعيل.

بينما بدأ الغرافة بقيادة مديره الفني بيدرو مارتينيز اللقاء بتشكيل أساسي على النحو التالي:

خليفة نداي "حارس مرمى" - عاصم مادبو - فلورينيل كومان - خوسيه سان مارتين - عمرو سراج - هيون سو جانج - سيف الدين فضل الله - فابريسيو دياز - فرجاني ساسي - سيدو سانو - جمال حمد.

بينما جلس على مقاعد بدلاء الغرافة كلا من:

يوسف حسن "حارس مرمى" - ليكومت كلود "حارس مرمى" - عبدالله سر الختم - دامي تراوري - أحمد علاء الدين - اندري سياهبوترا - يوسف حسن - رابح بو سافي - يوسف سعيد - إبراهيم تامر.

التعادل السلبي رفع رصيد فريقي الغرافة والخور للنقطة الأولى حيث يلاقي الخور فريق الشحانية بالجولة الثانية بينما يواجه الغرافة فريق الأهلي.