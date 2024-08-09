يزن الشاذلي يحقق رقمًا قياسيًا في سباق 100 متر مونو ببطولة المنطقة الصيفية للسباحة

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أحمد جودة - القاهرة - حقق يزن كريم الشاذلي، لاعب نادي هيئة قناة السويس، إنجازًا رياضيًا جديدًا بتحطيم الرقم القياسي في سباق 100 متر مونو.

يزن الشاذلي يحقق رقمًا قياسيًا في سباق 100 متر مونو

يزن، الذي يبلغ من العمر 11 عامًا، سجل زمنًا قدره 49.81 ثانية، ليحقق بذلك أفضل زمن في مرحلته العمرية خلال منافسات بطولة المنطقة الصيفية للسباحة بالزعانف، التي تقام حاليًا في المدينة الرياضية ببورسعيد.

يعتبر هذا الإنجاز إضافة مميزة لمسيرة يزن الرياضية، ويؤكد على تفوقه في رياضة السباحة بالزعانف، كما يعكس الجهود الكبيرة التي يبذلها في تدريباته مع نادي هيئة قناة السويس.

تشهد البطولة منافسات قوية بين السباحين من مختلف الأندية، ويأتي رقم يزن القياسي ليثبت أنه أحد أبرز المواهب الصاعدة في هذه الرياضة، مما يبشر بمستقبل واعد له في السباحة المصرية.

الجدير بالذكر أن المدينة الرياضية ببورسعيد تستضيف البطولة في أجواء حماسية، حيث يتنافس فيها نخبة من السباحين من مختلف الفئات العمرية، وسط اهتمام كبير من المتابعين وعشاق السباحة.