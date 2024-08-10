نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برشلونة يعلن موعد تقديم داني أولمو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن اليوم السبت، نادي برشلونة عن موعد تقديم أولى صفقاته الصيفية، التي أبرمها في مركز صانع ألعاب، حيث أتم التعاقد مع لاعب لايبزيج السابق، داني أولمو.



وحسم نادي برشلونة صفقته مع اللاعب رسميًا يوم أمس الجمعة، بعقد مدته 6 سنوات ويستمر حتى 30 يونيو 2030 بمقابل 62 مليون يورو.

ونشر نادي برشلونة بيان رسمي وضح من خلاله، أن اللاعب داني أولمو سيتم تقديمه أمام جماهير الفريق، يوم الإثنين المقبل، على ملعب "منتجويك" خلال مباراة كأس خوان جامبر التي تقام أمام موناكو.



ويستعد نادي برشلونة لمواجهة موناكو، في كأس خوان جامبر، يوم الأثنين في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، في البطولة الودية التي تقام سنويًا قبل بداية الموسم الجديد.