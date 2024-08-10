نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برشلونة متفائل بشأن حسم كبرى صفقاته الصيفية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

فجرت تقارير صحفية إسبانية، مفاجأة من العيار الثقيل بشأن ثقة برشلونة في التعاقد مع نيكو ويليامز نجم أتلتيك بيلباو ومنتخب إسبانيا، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال دافيد بيرنابيو صحفي "سبورت" الإسبانية، أن داخل برشلونة متفائلين جدا بشأن التعاقد مع نيكو ويليامز، وهناك فرص كبيرة بأن ينتهي به الأمر إلى الانضمام إلى النادي الكتالوني.

وأضاف:" ويليامز يعلم جيدًا أن برشلونة مستعد للعودة إلى قاعدة 1-1 ولن يواجه أي مشكلة في تسجيله كما قيمة الشرط الجزائي جاهزة".

يذكر أن برشلونة حسم صفقة التعاقد مع داني أولمو قادمًا من لايبزيج الألماني بعقد يمتد لمدة 6 مواسم، مقابل 55 مليون يورو بالإضافة إلى 7 ملايين كحوافز.