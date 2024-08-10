نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر راتب جوميز يُثير أزمة في الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فجر المدرب البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك أزمة جديدة داخل القلعة البيضاء خلال الساعات القليلة الماضية.

جوميز يطالب بالحصول على راتبه

وطلب المدرب البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك من مسؤولي القلعة البيضاء الحصول على راتبه المتأخر منذ شهرين هو وجهازه المعاون.

وأخطر المدرب البرتغالي جوزيه جوميز مسؤولي الزمالك برغبته في الحصول على مستحقاته المالية المتأخرة بواقع راتب شهرين له وللجهاز المعاون وذلك قبل سفره لقضاء إجازته يوم 18 أغسطس الجاري.

ويحق للمدرب البرتغالي جوزيه جوميز وجهازه المعاون الحصول على 100 ألف دولار قيمة مستحقات الجهاز الفني المتأخرة بواقع 5 مليون جنيه.

ويعاني الزمالك من أزمة مالية حاليًا دفعت مجلس إدارة النادي الأبيض للتفكير في تأجيل فك القيد لشهر يناير المقبل وسداد المستحقات المالية المتأخرة للمدرب البرتغالي جوزيه جوميز واللاعبين.

