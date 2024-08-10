نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صباح الكورة.. راتب جوميز يُثير أزمة في الزمالك ورابطة الأندية تحدد موعد تسليم الأهلي درع بطولة الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها، يضع (دوت الخليج الرياضي) بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "صباح الكورة" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية اليوم السبت 10-8-2024 في السطور التالية:

راتب جوميز يُثير أزمة في الزمالك

فجر المدرب البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك أزمة جديدة داخل القلعة البيضاء خلال الساعات القليلة الماضية.

وطلب المدرب البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك من مسؤولي القلعة البيضاء الحصول على راتبه المتأخر منذ شهرين هو وجهازه المعاون.

وأخطر المدرب البرتغالي جوزيه جوميز مسؤولي الزمالك برغبته في الحصول على مستحقاته المالية المتأخرة بواقع راتب شهرين له وللجهاز المعاون وذلك قبل سفره لقضاء إجازته يوم 18 أغسطس الجاري.

ويحق للمدرب البرتغالي جوزيه جوميز وجهازه المعاون الحصول على 100 ألف دولار قيمة مستحقات الجهاز الفني المتأخرة بواقع 5 مليون جنيه.

رابطة الأندية تحدد موعد تسليم الأهلي درع بطولة الدوري المصري

أرسلت رابطة الأندية المصرية المحترفة، خطابًا رسميا للنادي الأهلي، تكشف من خلاله موعد تسليم الأهلي درع الدوري، بعد حصوله على البطولة للمرة ال 44 في تاريخه.

وحددت رابطة الأندية المصرية، يوم 17 أغسطس الجاري هو موعد تسليم الأهلي درع الدوري المصري، في مباراة مودرن سبورت، ضمن الجولة الـ34 والأخيرة لبطولة الدوري المصري.

ونجح المارد الأحمر في الحصول على لقب بطولة الدوري المصري الممتاز رسميًا مساء الخميس، بعدما فاز على نظيره سموحة، بهدف نظيف في المباراة التي جمعت بينهما على ستاد برج العرب.

وتربع الأهلي على صدارة جدول ترتيب الدوري المصري، ورفع رصيده إلى 81 نقطة، بفارق 8 نقاط عن منافسه بيراميدز بعدما أزاحه للمركز الثاني برصيد 73.

برشلونة متفائل بشأن حسم كبرى صفقاته الصيفية



فجرت تقارير صحفية إسبانية، مفاجأة من العيار الثقيل بشأن ثقة برشلونة في التعاقد مع نيكو ويليامز نجم أتلتيك بيلباو ومنتخب إسبانيا، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال دافيد بيرنابيو صحفي "سبورت" الإسبانية، أن داخل برشلونة متفائلين جدا بشأن التعاقد مع نيكو ويليامز، وهناك فرص كبيرة بأن ينتهي به الأمر إلى الانضمام إلى النادي الكتالوني.

وأضاف:" ويليامز يعلم جيدًا أن برشلونة مستعد للعودة إلى قاعدة 1-1 ولن يواجه أي مشكلة في تسجيله كما قيمة الشرط الجزائي جاهزة".

يذكر أن برشلونة حسم صفقة التعاقد مع داني أولمو قادمًا من لايبزيج الألماني بعقد يمتد لمدة 6 مواسم، مقابل 55 مليون يورو بالإضافة إلى 7 ملايين كحوافز.