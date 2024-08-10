عاجل.. كولر يحسم مستقبل بيرسي تاو مع الأهلي

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أحمد جودة - القاهرة - كشف مصدر داخل النادي الأهلي، عن موقف الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بقيادة السويسري مارسيل كولر من بقاء أو رحيل الجنوب إفريقي بيرسي تاو.

وابتعد الجناح الجنوب إفريقي عن المشاركة مع الأهلي في المباريات الأخيرة ولم يُشارك إلا في دقائق معدودة.

كولر يحسم مستقبل بيرسي تاو مع الأهلي

وقال مصدر داخل النادي الأهلي إن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق أبلغ محمود الخطيب رئيس النادي في جلسته أمس بعدم حاجته لخدمات بيرسي تاو في الموسم المقبل.

وأضاف المصدر بأن كولر أكد على الخطيب ضرورة رحيل بيرسي تاو عن النادي، لعدم خوض التدريبات بجدية وغضبه من قرارات الجهاز الفني بعدم مشاركته أساسيًا.

وأشار المصدر إلى أن النادي الأهلي يبحث عن طريقة للتخلص من اللاعب الجنوب إفريقي بطلب من مارسيل كولر.

