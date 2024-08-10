نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توتنهام يعزز صفوفه بالتعاقد مع مهاجم ليفربول السابق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حسم توتنهام هوتسبير صفقة انتقال المهاجم الإنجلبزي دومينيك سولانكى لاعب بورنموث خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، استعدادا لخوض المنافسات المقبلة.

وكشفت صحيفة سكاي سبورت الإنجليزية، أن الاتفاق تم بين الناديين علي انتقال سولانكي إلي صفوف توتنهام بمقابل 65 مليون جنيه استرليني.

وأضافت أن المهاجم الإنجليزي خضع مساء أمس للفحوصات الطبية، تمهيدًا للانضمام إلي صفوف السبيرز حتى يونيو 2030.

سولانكي ينتقل إلي صفوف توتنهام

وانتقل سولانكي البالغ من العمر 26 عاما، إلي صفوف بورنموث صيف 2021 قادمًا من ليفربول بمقابل 21 مليون يورو.

وشارك المهاجم الإنجليزي مع بورثموث الموسم الماضي، في 42 مباراة، أحرز خلالهم 21 هدف، وصنع 4 تمريرات حاسمة.

