نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شرط وحيد من الزمالك للموافقة على بيع زيزو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث الإعلامي مهيب عبدالهادي عن آخر تطورات ملف مستقبل أحمد سيد زيزو نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك وموقفه من البقاء أو الرحيل لاقتراب نهاية عقده.

وقال عبدالهادي في تصريحات عبر برنامج اللعيب بقناة mbcmasr: "مجلس إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك برئاسة حسين لبيب سيوافق على بيع أحمد سيد زيزو في حالة وصول عرض له يبدأ من 6 مليون وأكثر.

شرط وحيد من الزمالك للموافقة على بيع زيزو

ورد طارق يحيى: "بالطبع صعب جدا بيع لاعب مثل زيزو وبامكانياته الفنية وبالمقابل هناك مشاكل مادية كبيرة بالنادي ولكن يجب حل مشكلة القيد وفكه وجلب صفقات جديدة على مستوى عالي والزمالك لن يستطيع بهذه المجموعة الحالية المنافسة بالبطولات القادمة".

واختتم: "الزمالك عندما يقوم بفك القيد فأنه مطالب بصفقات وهو لا يملك المال لذلك ولذلك رحل موتيابا وسيرحل أوباما والاخر سيذهب إعارة وياسر حمد ومحمود علاء وزياد كمال ورغم ذلك يجب أن نرعى جمهور الفريق وضرورة وجود عناصر جديدة للمشاركة بالسوبر الإفريقي والزمالك تعاقد مع 11 صفقة ونجح ثلاثة مثل محمد شحاتة وناصر ماهر وعبدالله السعيد وأحمد حمدي ويجب بيع زيزو لمصلحته حيث أنه يحتاج الكثير من الأموال لتجديد العقد وهو قدم أفضل ما عنده معهم ويجب إيجاد بديل لفتوح ودونجا".

