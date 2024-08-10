المصري يستأنف تدريباته الجماعية استعدادًا لموجهة زد بالدوري

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أحمد جودة - القاهرة - يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري تدريباته الجماعية غدًا الأحد على ملعب ستاد الكلية الحربية استعدادا لمواجهة نظيره فريق زد بالجولة الثالثة والثلاثين من الدوري الممتاز.

قرر علي ماهر المدير الفني للمصري منح لاعبيه راحة سلبية لمدة يوم واحد عقب الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف على البنك الأهلي بالدور ال 16 من بطولة كأس مصر.

موعد مباراة المصري ضد زد بالدوري

وتنطلق هذه المباراة في تمام الساعة الخامسة والنصف مساء الاربعاء المقبل على ستاد الجيش ببرج العرب.

القنوات الناقلة لمباراة المصري ضد زد

ومن المقرر أن تنقل هذه المباراة عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الرسمي والحصري لجميع مباريات الدوري الممتاز.