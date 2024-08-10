نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. إنهاء إجراءات الإفراج عن كيشو من باريس تمهيدًا لترحيله إلى القاهرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أنهى مسؤولو البعثة المصرية الموجودة في باريس كافة الإجراءات الخاصة بالإفراج عن المصارع المصري محمد إبراهيم كيشو والذي تم القبض عليه فجر الجمعة بتهمة التحرش بفتاة فرنسية.

الإفراح عن كيشو

كان الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والسفير علاء يوسف السفير المصري في باريس ومعهما المهندس ياسر إدريس رئيس اللجنة الأولمبية المصرية قد شكلوا غرفة عمليات على مدار الـ 48 ساعة الماضية لإنهاء كافة الإجراءات القانونية الخاصة بالإفراج عن كيشو تمهيدا لترحيله وعودته إلى مصر اليوم السبت عقب إنهاء الإجراءات.

وتوصل مسؤلوا البعثة لاتفاق رسميمع السلطات الفرنسية لإنهاء أزمة اللاعب وإغلاق هذا الملف بشكل نهائي ومن المقرر أن يتوجه اللاعب عقب الإفراج عنه إلى القاهرة مباشرة.