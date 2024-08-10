نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميًا.. وست هام يونايتد يعلن عن التعاقد مع مدافع برشلونة السابق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن وست هام يونايتد الإنجليزي عبر موقعه الرسمي عن إتمام التعاقد مع المدافع الفرنسي جان كلير توديبو لاعب نيس، خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

ووقع المدافع الفرنسي علي عقود انتقاله إلي المطارق لمدة خمسة مواسم، بعدما اجتاز الفحوصات الطبية.

ووفقًا لما ذكرته التقارير الإنجليزية، فإن قيمة صفقة انتقال جان كلير توديبو إلي صفوف وست هام يونايتد بلغت 40 مليون جنيه إسترليني.

وست هام يونايتد يضم جان كلير توديبو

وأجري الفرنسي توديبو حوارًا مع الموقع الرسمي للنادي الإنجليزي، حيث قال اللاعب "إنه حلم أصبح حقيقة أن تلعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، أفضل دوري في العالم".

وأضاف "هذه فرصة رائعة بالنسبة لي، في نادٍ لديه طموح كبير، ويريد حقًا إحراز تقدم تحت قيادة المدرب الجديد، يبدو أنه الوقت المناسب للمجيء إلى وست هام، في قلب لندن، مع قاعدة جماهيرية مذهلة ومتحمسة. أنا متحمس للغاية لارتداء قميص وست هام واللعب في استاد لندن في الدوري الإنجليزي الممتاز".

وشهدت الصفقة خلال الساعات الأخيرة صراعًا بين يوفنتوس ووست هام، إلا أن العرض المادي حسم الأمر لصالح الفريق الإنجليزي.

وانتقل المدافع الفرنسي إلي صفوف نيس عام 2021 قادما من برشلونة الإسباني بمقابل 8.5 مليون يورو.

وشارك توديبو البالغ من العمر 24 عاما مع نيس الموسم الماضي في 33 مباراة، صنع خلالهم 3 تمريرات حاسمة.

