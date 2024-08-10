نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الإسماعيلي: لم نحدد قائمة الراحلين عن الفريق ونطالب الجماهير بعدم الإلتفات إلى الشائعات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يتوجه مجلس إدارة النادي الإسماعيلي لجماهيره العاشقة للنادي فى كل مكان بالشكر لمواقفهم مع ناديهم على مدار الموسم الجاري خاصة فى الأوقات الصعبة.

ويهيب مجلس إدارة النادي بجماهيره بعدم الالتفاف لما يتم تداوله من شائعات يحاول البعض ترويجها فى كل فترة انتقالات تمر بالنادي، حيث لم تنتهى لجنة الكرة من وضع التقرير النهائي بشأن المستبعدين من قائمة الفريق للموسم المقبل خاصة أن الفريق لم ينهي منافساته خلال الموسم الحالي سواء بمسابقة الدوري العام أو مسابقة كأس مصر.

نؤكد أن كل ما يتردد في هذا السياق غير صحيح على الاطلاق بالإضافة إلى أن كل ما يشاع حول بيع بعض لاعبي الفريق غير صحيح إطلاقا ولا توجد أي مفاوضات من الأساس في هذا الشأن ولكنها جميعا شائعات لها أهدافها التى ندركها جيدا ونتصدى لها بكل قوة داخل النادي خاصة أن هناك من يرغب فى التأثير على قرارات النادي فى هذا الشأن لخدمة مصالح خاصة بعيدة كل البعد عن مصلحة النادي الإسماعيلي الذي لن يقبل القائمين عليه بهذا النوع من الابتزاز ولن يصدر أي قرار إلا لخدمة ومصلحة النادي فقط مستمدا قوته من جماهيره الواعية والعاشقة لناديها والتي دائما تكون الدرع والسيف في مواجهة هؤلاء.

وأخيرا لا توجد كلمات تعبر عن شكر كل القائمين على النادي الإسماعيلي لجماهيره ومحبيه فى كل مكان وسيظل النادي الإسماعيلي شامخا قويا بجماهيره.