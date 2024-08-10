نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مودرن سبورت يُعلن تمديد عقد طلعت يوسف لمدة موسمين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



أعلن مسؤولو نادي مودرن سبورت برئاسة وليد دعبس، تجديد التعاقد مع الكابتن طلعت يوسف كمدير فنيًا لفريق الكرة الأول بالنادي خلال المرحلة المقبلة.

وأكد مسئولي فريق مودرن سبورت في بيانا رسميا، نشر عبر حساب النادي الرسمي، أنه تم تمديد تعاقد المدير الفني مع الفريق لمدة موسمين.

موضحا، أن تلك الخطوة جاءت في إطار حرص النادي على مواصلة المنافسة على البطولات خلال المواسم المقبلة.

وأشار، إلى أن الفريق الكروي الأول بالنادي قدم أداءا مميزا، منذ تولي طلعت يوسف القيادة الفنية للفريق، في مايو الماضي، وشهدت تلك الفترة عودة الفريق إلى المربع الذهبي للدوري المصري.

ومن ناحية آخرى، يستعد فريق مودرن سبورت، لخوض مباراة الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري المحلي أمام نظيره الإتحاد السكندري يوم الإثنين المقبل، على أرضية ملعب القاهرة الدولي.