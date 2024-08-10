سارة سمير: الحمد لله على الفضية.. أعدكم بتحقيق الذهب في الأولمبياد القادمة

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أحمد جودة - القاهرة - أعربت البطلة الأوليمبية سارة سمير، عن سعادتها البالغة بالتتويج بالميدالية الفضية في رفع الأثقال بأولمبياد باريس 2024.

وتحدثت سارة سمير خلال تصريحات عقب تحقيقها الميدالية الفضية: كنت أتمنى تحقيق الذهب، ولكن إرادة الله فوق كل شئ، وأعدكم بتحقيق الذهب في الأولمبياد القادمة.

وكشفت سارة خلال التصريحات، أنها مرت بمرحلة كبيرة من الإحباط الشديد وقت إيقاف مصر واستبعادها من أولمبياد طوكيو 2020، وكانت تفكر في عدم استكمال مشوارها بسبب ابتعاد أرقامها عالميا لكنها تخطت كل هذا وتدربت رغم كل الظروف.

ونجحت سارة سمير لاعبة منتخب مصر لرفع الأثقال في تحقيق الميدالية الفضية لأوليمبياد باريس 2024 في رفع الأثقال في منافسات وزن 81 كجم حيث تمكنت سارة سمير من رفع ثقل قدره 268 كجم لتحصد الفضية.

وتعتبر فضية سارة سمير، هي الفضية الأولى لبعثة مصر في أولمبياد باريس والميدالية الثالثة بشكل عام، بعدما حصد محمد السيد برونزية المبارزة، بالإضافة إلى ذهبية أحمد الجندي في الخماسي الحديث الذي نجح في تحقيقها منذ قليل.