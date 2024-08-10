نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليوم الرابع من بطولة السباحة بالزعانف يشهد حضور رئيس الاتحاد المصري والعربي للغوص والإنقاذ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



شهد اليوم الرابع من بطولة المنطقة الصيفية للسباحة بالزعانف المقامة حاليا في المدينة الرياضية ببورسعيد، حضور سامح الشاذلي رئيس الإتحادين المصري والعربي للغوص والانقاذ.

هذا وقد قام حكام البطولة بإعداد ممر شرفي في إستقبال "الشاذلي"، وقدم إسلام حمص رئيس منطقة بورسعيد هدية تذكارية له.

ومن جانبه أعرب "الشاذلي" عن سعادته بالأرقام التي حققها اللاعبين خلال البطولة والتي وصلت للقياسية.

وعن تواجد "الشاذلي" لمتابعة سير العمل في البطولة وحضور الجمعية العمومية للمنطقة أكد " حمص " أن تواجد رئيس الإتحاد يزيد من حماس اللاعبين الذين يعتبرونه الأب الروحي.



يذكر أن البطولة الصيفية التي انطلقت يوم 7 أغسطس وتستمر حتى الأحد 11 أغسطس تشهد مشاركة أكثر من 2000 لاعب ولاعبة من مختلف المحافظات التابعة لمنطقة بورسعيد للغوص والانقاذ.