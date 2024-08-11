نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سارة سمير بعد الفوز بفضية رفع الأثقال في أولمبياد باريس وتعبّر عن فخرها وانتمائها لمصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أحرزت البطلة المصرية سارة سمير الميدالية الفضية في منافسات رفع الأثقال ضمن فعاليات أولمبياد باريس 2024، مضيفة إنجازًا جديدًا إلى رصيد الرياضة المصرية.

سارة سمير بعد الفوز بفضية رفع الأثقال في أولمبياد باريس وتعبّر عن فخرها وانتمائها لمصر

وقدمت سارة أداءً مميزًا في منافسة صعبة شهدت تنافسًا شديدًا مع نخبة من أفضل الرياضيين على مستوى العالم، لتؤكد على قدراتها وإصرارها في تمثيل مصر بأفضل صورة ممكنة.

أعربت سارة عن امتنانها في أول تعليق لها بعد الفوز عبر برنامج "كورة كل يوم" مع كريم شحاتة قائلة "أحمد الله على تحقيقي هذا الإنجاز في أولمبياد باريس، وسعيت كثيرًا لتحقيق هذا الإنجاز." ولم تتمالك سارة دموعها حينما تحدثت عن طموحها في نيل الميدالية الذهبية، مشيرة إلى أنها كانت تأمل في رفع وزن أكبر، إلا أن الظروف لم تسمح لها بذلك.

وجهت سارة رسالة شكر وامتنان إلى الشعب المصري والرئيس عبد الفتاح السيسي على الدعم الذي حظيت به طوال فترة مشاركتها في الأولمبياد.

وأكدت البطلة المصرية أن هذا الدعم كان له أثر كبير في دفعها لتحقيق هذا الإنجاز، وأنها تشعر بالفخر لتمثيل مصر في هذا المحفل العالمي.

أضافت سارة بهذا الانجاز صفحة جديدة إلى تاريخ الرياضة المصرية في الأولمبياد، مؤكدةً التزامها بمواصلة العمل الجاد والطموح لتحقيق المزيد من النجاحات في المستقبل.