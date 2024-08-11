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أحمد جودة - القاهرة - تلقي حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الأول تهنئة من جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بمناسبة عيد ميلاده.

انفانتيو يهنئ حسام حسن بعيد ميلاده

و تضمنت البرقية الأتي:

عيد ميلاد سعيد عزيزي حسام، أود أن أتقدم بأطيب تمنياتي لك في هذا اليوم المميز للغاية.

بينما نحتفل بعيد ميلادك، فهي أيضا مناسبة لشكرك على مساهمتك في تطوير وشعبية الرياضة التي توحدنا جميعا، كرة القدم.

أتمنى أن يجلب لك هذا العام الصحة الجيدة والفرح والنجاح لك في كرة القدم.