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أحمد جودة - القاهرة - قرر ياسر إدريس، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية بالتنسيق مع أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة رفع قيمة مكافآت الفوز بالميداليات خلال أولمبياد باريس 2024.
اللجنة الأولمبية المصرية تقرر زيادة قيمة مكافأت الميداليات الأولمبية
وارتفعت قيمة مكافأة الفوز بميدالية الذهبية إلى 5 ملايين جنيه و4 ملايين جنيه للميدالية الفضية و3 ملايين جنيه للميدالية البرونزية بخلاف صرف مكافأة فورية لكل فائز ألف يورو وساعة يد قيمة.
وحصد أحمد الجندي على الميدالية الذهبية في منافسات الخماسي الحديث وسارة سمير الميدالية الفضية في رفع الأثقال ومحمد السيد ميدالية برونزية في سلاح المبارزة