نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كواليس صفقة انتقال يحيى عطية الله إلى الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن المغربي يحيى عطية الله المنتقل حديثًا إلى النادي الأهلي، لم يكن في الصورة حتى يوم الثلاثاء الماضي.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "ما حدث في الصفقة، هو أن تصريحات وكيل اللاعب، أثارت غضب جماهير الفريق وتم مهاجمة أمير توفيق مدير التعاقدات والإدارة".

وأضاف أمير هشام: "توفيق بعدها تواصل مع المقدم عبر واتس آب وتم تعنيفه بشدة، ليتواصل معه الوكيل هاتفيًا وقدم اعتذاره، ليتطرق الحديث عن اللاعب مرة أخرى".

واستطرد: "الوكيل أكيد لمدير التعاقدات أن اللاعب لا يزال متاحًا، ليطلب منه أمير توفيق الرجوع أولًا إلى محمود الخطيب رئيس النادي وكولر المدير الفني".

واختتم: "بعدها الأمر دخل حيز التنفيذ، وتم التراجع عن ضم جمال الشماخ والتوجه إلى عنصر الخبرة، ووصل بعدها اللاعب فجر الأمس إلى مصر، وأنهى الكشف الطبي وتوقيع العقود وتصوير البرومو الخاص بالصفقة تم خارج النادي ومن ثم الإعلان".