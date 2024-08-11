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أحمد جودة - القاهرة - أعلن مجلس إدارة منطقة بورسعيد للغوص والإنقاذ، برئاسة إسلام حمص، عن قراره بتشكيل منتخب بورسعيد للسباحة بالزعانف، وذلك بعد الحصول على التصديق من سامح الشاذلي، رئيس الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ.

منطقة بورسعيد للغوص والإنقاذ تقرر تشكيل منتخب للسباحة بالزعانف

يأتي هذا القرار استنادًا إلى النتائج المتميزة التي حققها اللاعبين خلال البطولة الصيفية المقامة حاليًا في المدينة الرياضية ببورسعيد.

تشارك في البطولة أكثر من 2000 لاعب ولاعبة، ما يعكس حجم التنافس والإقبال الكبير على رياضة السباحة بالزعانف في بورسعيد.

ويهدف تشكيل المنتخب إلى إعداد الفريق للمشاركة في بطولات كأس العالم للأندية، مما يشير إلى تطلعات كبيرة لتحقيق إنجازات على المستويين المحلي والدولي.

صرح سامح الشاذلي وإسلام حمص بهذا القرار خلال اجتماع الجمعية العمومية للمنطقة، الذي عقد على هامش البطولة الصيفية.

وأكد الشاذلي وحمص أن هذا القرار يمثل خطوة مهمة نحو تطوير رياضة السباحة بالزعانف في بورسعيد، متمنين للمنتخب الجديد التوفيق في البطولات المقبلة.

ومن المقرر أن تُختتم منافسات البطولة الصيفية غدًا، حيث ستشهد المدينة الرياضية ببورسعيد لحظات حاسمة في تحديد الفائزين والمتأهلين للمنتخب الجديد، في ظل تنافس شديد بين المشاركين.