موعد مباراة طرابزون سبور ضد سيفاس سبور في الدوري التركي والقنوات الناقلة

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أحمد جودة - القاهرة - يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي طرابزون سبور الذي يلعب بين صفوفه المصري محمود حسن تريزيجيه ضيفًا ثقيلًا على نظيره سيفاس سبور اليوم الأحد 11 أغسطس 2024، ضمن منافسات الدوري التركي.

ويحتضن ملعب "ياني سيفاس 4 أيلول"، هذه المواجهة التي ستجمع بين فريقي طرابزون سبور وسيفاس سبور اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري التركي 2024-2025.

موعد مباراة طرابزون سبور ضد سيفاس في الدوري التركي

يطلق حكم اللقاء صافرة انطلاق مباراة طرابزون سبور ضد سيفاس سبور اليوم الأحد في تمام الساعة السابعة والربع مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الثامنة والربع مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة طرابزون سبور ضد سيفاس سبور في الدوري التركي

تنقل مباراة طرابزون سبور ضد سيفاس سبور مساء اليوم الأحد، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري التركي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 8HD، بتعليق المعلق المصري أحمد عبده.