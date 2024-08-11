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أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إيطالية، أن نادي ميلان الإيطالي مازال يعمل على حسم صفقة التعاقد مع يوسف فوفانا نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي موناكو الفرنسي.

ميلان يضغط من أجل ضم صفقة كاسحة الألغام

ووفقًا لموقع "ميلان نيوز" الإيطالي، فأن الروسونيري لا يزال يعمل على صفقة فوفانا، لكنه يُبقي على مسار صفقة كاردوزو (ريال بيتيس) ومانو كوني (بروسيا مونشنغلادباخ).

وأضاف الموقع الإيطالي، أن مانو كوني نجم بوروسيا مونشنجلادباخ ومنتخب فرنسا الأولمبي هو بديل لصفقة فوفانا في حال عدم إتمامها.

وأوضح الموقع أن ميلان لا يزال يعمل على صفقة فوفونا وفي حال عدم التوصل لإتفاق مع موناكو فسيصل مجانًا الصيف القادم، حيث هناك اتفاق مع اللاعب.