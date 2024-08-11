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أحمد جودة - القاهرة - انتزعت اليابانية هاروكا كيتاجوتشي الميدالية الذهبية في رمي الرمح ضمن منافسات ألعاب القوى للسيدات في أولمبياد باريس 2024.
اليابانية كيتاجوتشي تفوز بذهبية رمي الرمح في أولمبياد باريس
وتصدرت كيتاجوتشي بطلة العالم الترتيب العام برمية مسافتها 80ر65 متر.
وحققت الجنوب أفريقية جو آني فان ديك الميدالية الفضية بتواجدها في المركز الثاني برمية مسافتها 93ر63 متر.
وفي المركز الثالث جاءت التشيكية نيكولا أوجرودينكوفا برمية مسافتها 68ر63 متر لتحقق الميدالية البرونزية.