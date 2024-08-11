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أحمد جودة - القاهرة - أحرز الكندي فيليب كيم الميدالية الذهبية في منافسات البريكينج فئة "بي بويز" في دورة ألعاب باريس الأولمبية، اليوم السبت.

الكندي فيليب كيم يتوج بذهبية البريكينج في أولمبياد باريس 2024

وفاز فيليب كيم 3 / صفر في الدور النهائي على الفرنسي داني، الذي حصل على المركز الثاني والميدالية الفضية.

في المقابل، تواجد الأمريكي فيكتور في المركز الثالث، لينال الميدالية البرونزية، عقب تغلبه 3 / صفر على منافسه الياباني شيجييوكي ناكاراي، الذي اكتفى بالحصول على المركز الرابع.