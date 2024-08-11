نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد إشبيلية اليوم الأحد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يزداد بحث واهتمام العديد من الجمهور في كل مكان خلال الساعات الأخيرة عن القنوات الناقلة لمباراة ليفربول الإنجليزي أمام نادي إشبيلية وذلك في اللقاءات الودية التي تجمع بين الفريقين استعدادًا للموسم الجديد.

ويقدم لكم موقع دوت الخليج الرياضي في التقرير التالي، القنوات الناقلة لمباراة ليفربول المتوقع أمام نادي إشبيلية وديا.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة المنتظرة بين ليفربول ونظيره نادي إشبيلية في تمام الساعة الثانية والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وإشبيلية وديا

ولم تعلن أي قناة عربية حتى الآن عن نقلها لمباراة ليفربول ضد إشبيلية في اللقاء الودي الذي يجمعهم على ملعب الآنفيلد، ولكن يمكن مشاهدتها من القنوات المفتوحة التي نقدمها لكم.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة إشبيلية وليفربول اليوم

قناة Eleven Sports 1 HD Portugal

التردد، 12398 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Hispasat.

قناة Rah-e-Farda

التردد، 11293 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Afghansat 1.

قناة FOX SPORTS Eredivisie 4

التردد، 11739 أفقي / معدل الترميز، 29900 / القمر، Astra 3A.

قناة Canale 5 Italia

التردد، 11917 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Hot Bird.

قناة RTS 1 Serbia

التردد، 11554 افقي / معدل الترميز، 30000 / القمر، Eutelsat W2.