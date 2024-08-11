نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. تشكيل ليفربول الرسمي لمواجهة اشبيلية الودية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن أرني سلوت، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي على تشكيل فريقه لملاقاة نادي إشبيلية الإسباني مساء اليوم وديًا.

ويقدم لكم موقع دوت الخليج الرياضي في التقرير التالي، تشكيل مباراة ليفربول الرسمي أمام نادي إشبيلية وديا.

ويحتضن ملعب الآنفيلد، اللقاء المنتظر بين نادي ليفربول ونظيره نادي إشبيلية مساء اليوم وديا.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة المنتظرة بين ليفربول ونظيره نادي إشبيلية في تمام الساعة الثانية والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

تشكيل ليفربول الرسمي ضد إشبيلية وديا