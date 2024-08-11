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أحمد جودة - القاهرة - يواصل أحمد أيمن منصور، لاعب النادي المصري، المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي للتعافي من إصابة الرباط الصليبي التي تعرض لها خلال الموسم الجاري.

أحمد أيمن منصور يواصل التأهيل في قطر بعد جراحة ناجحة في النمسا

يخضع أحمد منصور حاليا لجلسات تأهيلية مكثفة في أحد المراكز الطبية الكبرى في قطر، في إطار سعيه للعودة إلى الملاعب بأفضل حالة بدنية ممكنة.

وكان أحمد أيمن منصور قد خضع لعملية جراحية ناجحة في شهر مارس الماضي بأحد المراكز الطبية المتخصصة في جراحات الركبة بالنمسا.

تضمنت العملية إعادة بناء الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليسرى باستخدام وتر الرضفة، واستئصال جزء صغير من الغضروف الخارجي للركبة، بالإضافة إلى خياطة جزء صغير من جسم الغضروف الداخلي.

يذكر أن اللاعب يبذل جهدا كبيرا في استكمال برنامجه التأهيلي، مع متابعة دقيقة من قبل الأطباء المختصين، وذلك من أجل ضمان تعافيه الكامل واستعادة لياقته البدنية ليعود للمشاركة مع فريقه في أقرب وقت ممكن.