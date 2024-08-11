نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مانشستر يونايتد يقطع الطريق على أندية السعودية ويعلن تجديد عقد فيرنانديز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشفت تقارير صحفية عن مفاجأة وتطورات جديدة في مصير اللاعب برونو فيرنانديز، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وارتبط فيرنانديز بالرحيل عن الشياطين الحمر خلال الفترة القادمة في ظل عدم اقتناع تين هاج المدير الفني للفريق بخدماته ووصول عدد مختلف من العروض إليه.

وتهتم أندية الدوري السعودي بالحصول على خدمات فيرنانديز في الموسم الجديد قادم من نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.

موقف فيرنانديز من الرحيل عن مانشستر يونايتد

ووفقًا لما قاله الصحفي الموثوق فابريزيو رومانو، فإن نادي مانشستر يونايتد لن يضحي بخدمات فيرنانديز في الموسم الجديد، وسيعلن عن تجديد عقده معه الفترة القادمة.

وأكد فيرنانديز أن مانشستر يونايتد توصل لاتفاق مع برونو فيرنانديز لتمديد عقده حتى عام 2027 مع خيار عام إضافي.

الجدير بالذكر أن عقد برونو فيرنانديز سينتهي في أولد ترافورد بحلول يونيو 2026، وتبلغ القيمة السوقية لفيرنانديز 70 مليون يورو حسب شبكة «ترانسفير ماركت» المتخصصة في انتقالات اللاعبين.