نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حال إدانته.. ما هي التهم التي توجه لأحمد فتوح؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواجه أحمد فتوح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ثلاثة تهم بعد الحادث الذي تسبب في وفاة فرد أمن بوزارة الداخلية صباح اليوم الأحد خلال عودته من الساحل الشمالي بطريق العلمين.

الاتهامات التي توجه لأحمد فتوح

ومن المُنتظر أن توجه النيابة العامة لأحمد فتوح ثلاثة تهم وفق ما يلي:-

الأولى: جناية تعاطي جوهر الحشيش المخدر

الثانية: جناية قيادة مركبة تحت تأثير المخدر مما يؤدي إلى إضطراب وعي قائد المركبة

الثالثة: جنحة القتل الخطأ

وكان اللواء محمود توفيق وزير الداخلية قد وجه بإعلان ما ستسفر عنه نتائج التحقيقات بعد إضطلاع النيابة العامة على مباشرة أعمالها عبر المركز الإعلامي الأمني التابع للإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة بالوزارة

